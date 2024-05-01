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Ankara'da Şiddetli Yağışın Sebep Olduğu Selde Evler Su Bastı

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Ankara'da şiddetli yağışın neden olduğu sel sebebiyle iki evi su bastı. İçerisindeki eşyalarla birlikte sular altında kalan evler kullanılamaz hale geldi. Mağdur ev sahipleri yetkililerden yardım bekliyor.

Ankara'da şiddetli yağışın neden olduğu sel sebebiyle iki evi su bastı. İçerisindeki eşyalarla birlikte sular altında kalan evler kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına Sincan'da da etkisini hissettirdi. Sağanak sebebiyle oluşan sel suları Fatih Mahallesi'ndeki iki apartman dairesi bastı. Sular altında kalan evler, içerisindeki eşyalarla birlikte kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın oluştuğu evlerdeki sel suları ise ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabası sonucu saatler sonra tahliye edilebildi. Mağdur ev sahipleri ise yetkililerden yardım istedi.

"Tüm gün lağım suyunu boşaltmakla uğraştık"

Mağdurlardan Duygu Şahin, "Tuvaletten su sesi duymaya başladım. Müdahale etmeye çalışırken banyodan ve klozetten de su gelmeye başladı. Bütün giderlerden evi su bastı. Psikolojimiz bir anda altüst oldu. Bütün eşyalarımız telef oldu, kullanılabilir halde değil. Bugün hiç uyumadım. Tüm gün lağım suyunu boşaltmakla uğraştık. Komşularımız yardım etti. Zor bir durumdu. Evime, çocuklarıma ve eşyalarıma çok üzüldüm. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Parkelerimiz, kapılarımız mahvoldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"Evin içi şu anda pislik dolu"

Yardım beklediğini dile getiren Yusuf Koçar, "Evimizi su bastığını söylediler. Geldiğimizde suyun diz boyu seviyesinde olduğunu gördük. Yapacağımız hiçbir şey yoktu. Mahalleli kovalarla suları dışarıya atmaya çalıştı ama çare olmadı. Sular gelmeye devam etti. Evin içi şu anda pislik dolu. Kullanılabilecek hiçbir şey yok. Kıyafetlerimizden tutun eşyalarımıza kadar her şey mahvoldu. Ev kullanılamaz halde. İçeride koku da var. Kanalizasyon kapaklarını açtıktan sonra sular boşaldı ama 2 saat sürdü. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Geceyi akrabalarımızın yanında geçirmek zorunda kaldık" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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