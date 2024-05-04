Üye Girişi
Haberler

Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 219'a yükseldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi. Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor.

- Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 219'a yükseldi

NAİROBİ - Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldi.

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 219'a, yaralı sayısının da 164'e yükseldiği duyuruldu. Ayrıca 72 kişinin kayıp durumda olduğu, 194 bin 305 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklamada, "33 noktada yoğun yağış beklendiğinden alçak ve nehir kenarındaki bölgelerde sele karşı daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Batı Pokot, Embu, Machakos, Makueni ve Nakuru'da toprak kaymalarında artış olduğu belirtildi. Kenya Kızıl Haç tarafından yapılan açıklama ise sel nedeniyle 8 bin 565 hayvanın telef olduğu, 36 bin 344 dönüm tarım arazisinin, 46 yolun hasar gördüğü aktarıldı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, "Ülkemizin yaşadığı benzeri görülmemiş sel krizi, çevremizi korumadaki başarısızlığımızın doğrudan bir sonucudur ve iklim değişikliğinin acı verici etkilerine yol açmaktadır. İklim değişikliğinin varoluşsal tehdidiyle yüzleşmediğimiz sürece ülkemiz uzun bir süre bu döngüsel krizin içinde kalacak" ifadelerini kullandı.

Daha fazla yağış bekleniyor

Hidaya Fırtınası'nın yarına kadar ülkeye ulaşması, birçok bölgede şiddetli yağışların devam etmesi, alçak bölgelerde su baskınlarının yaşanması bekleniyor. Yetkililer ve yardım kuruluşları, giderek daha fazla yolun hasar görmesi nedeniyle bazı bölgelere erişimin kısıtlanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Afrika Kenya Çevre Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (REAL MADRİD-CADİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Vanspor çekildi mi neden çekildi? Vanspor - Bursaspor maçında ne oldu? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title