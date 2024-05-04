Kenya'da sel ve toprak kaymaları: 210 kişi hayatını kaybetti

NAİROBİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kenya hükümeti Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 210'a yükseldiğini ve onlarca kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.