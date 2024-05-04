Kenya'da sel ve toprak kaymaları: 210 kişi hayatını kaybetti
Kenya hükümeti, Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 210'a yükseldiğini ve kayıp olan birçok kişi olduğunu açıkladı.
NAİROBİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kenya hükümeti Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışların tetiklediği sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 210'a yükseldiğini ve onlarca kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu.