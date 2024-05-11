Karabük'te temel UMKE eğitimi tamamlandı
Karabük'te yapılan temel UMKE eğitimi, deprem, sel, maden kazası ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlarla sona erdi. Eğitim sonucunda UMKE gönüllü sayısı 24 kişi artarak 144'e yükseldi.
Karabük'te temel UMKE eğitimi, deprem, sel, maden kazası ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlarla sona erdi.
Karabük'te temel UMKE eğitimi sona erdi.
Safranbolu Beştepeler mevkisinde 6-10 Mayıs'ta yapılan eğitimde, deprem, sel, maden kazası ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlar yer aldı.
120 olan UMKE gönüllü sayısı 24 yeni gönüllünün katılımıyla 144'e yükseldi.
Katılımcı belgeleri, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkanı Bekir Poçan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Turhan Sarıcı, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Züleyha Alaçamlı Arslan ve UMKE Birim sorumlusu Sadık Başkaya tarafından verildi. - KARABÜK