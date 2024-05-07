Çamur havuzuna döndü! Sel suları stadyumu yuttu
Brezilya'da yaşanan sel felaketinden Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun maçlarını oynadığı stadyum da büyük zarar gördü. Sular altında kalan Gremio Arena'nın zemini adeta çamur havuzuna döndü.
Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinden Serie A takımı Gremio da olumsuz şekilde etkilendi. Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde yaşanan felakette kulübün stadyumu sular altında kaldı.
ZEMİN, ÇAMUR HAVUZUNA DÖNDÜ
Gremio Arena adıyla bilinen stadın zemini yıkıcı yağmurların ardından adeta çamur havuzuna dönüştü. Brezilya'nın Porto Alegre kentindeki stadyum 2012 yılında açılmıştı. 60 bin kişi kapasiteli Gremio Arena, Güney Amerika'nın en modern statlarından birisi olarak gösteriliyordu.
İşte stadyumun son hali;