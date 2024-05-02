Ankara'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Birçok kişi tarafından havaların tekrar soğuması ve yağmurlu havaların etkisini göstermesi ile birlikte özellikle öğrenciler tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Peki, Ankara'da okullar tatil mi? Yarın 3 Mayıs Ankara'da okullar tatil edildi mi, edilecek mi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bugün resmi kurumlardan Ankara'da eğitime ara verilip verilmediğine dair bir açıklama yapılmadı. Buna göre Yarın 3 Mayıs Ankara'da okullar tatil değildir. Yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.05.2024 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.