Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 100'e yükseldi

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükselirken, 128 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı yükseldi. Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiği belirtilerek, 128 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. - RİO GRANDE