Yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Ankara'da yarın okullar tatil mi 2 Mayıs Perşembe?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Doğu Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.05.2024 Perşembe günü Adana'nın Doğusu, Kahramanmaraş'ın Güneyi ile Osmaniye çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

02.05.2024 08.00-02.05.2024 23.30

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.05.2024 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

02.05.2024 08.00-02.05.2024 23.30

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Orta ve Doğu Karadeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (01.05.2024) akşam saatlerinden yarın (02.05.2024) öğle saatlerine kadar Orta Karadeniz'de ve 02.05.2024 Perşembe günü Doğu Karadeniz'in İç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

01.05.2024 21.00-02.05.2024 23.30

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Batı Karadeniz'de Çarşamba Günü Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

01.05.2024 Çarşamba günü Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren, Karabük, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

01.05.2024 06.00-01.05.2024 23.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Bugünresmi kurumlardan Ankara'da eğitime ara verilip verilmediğine dair bir açıklama yapılmadı.