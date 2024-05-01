Ankara'da yarın okullar tatil mi 2 Mayıs Perşembe?
Bugün gün boyu etkili olan sağanak yağışların yarın da etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı önlem alın çağrıları yapılırken öğrenciler de yarın, 2 Mayıs perşembe günü okul var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi?
Yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Ankara'da yarın okullar tatil mi 2 Mayıs Perşembe?
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Doğu Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!
Beklenen Hadise
Gökgürültülü Sağanak Yağış
Beklendiği Yer
Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.05.2024 Perşembe günü Adana'nın Doğusu, Kahramanmaraş'ın Güneyi ile Osmaniye çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı
02.05.2024 08.00-02.05.2024 23.30
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Yağış
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!
Beklenen Hadise
Gökgürültülü Sağanak Yağış
Beklendiği Yer
Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.05.2024 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı
02.05.2024 08.00-02.05.2024 23.30
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Yağış
Orta ve Doğu Karadeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!
Beklenen Hadise
Gökgürültülü Sağanak Yağış
Beklendiği Yer
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (01.05.2024) akşam saatlerinden yarın (02.05.2024) öğle saatlerine kadar Orta Karadeniz'de ve 02.05.2024 Perşembe günü Doğu Karadeniz'in İç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Başlama-Bitiş Zamanı
01.05.2024 21.00-02.05.2024 23.30
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Yağış
Batı Karadeniz'de Çarşamba Günü Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!
Beklenen Hadise
Gökgürültülü Sağanak Yağış
Beklendiği Yer
01.05.2024 Çarşamba günü Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren, Karabük, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
01.05.2024 06.00-01.05.2024 23.00
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Yağış
Bugünresmi kurumlardan Ankara'da eğitime ara verilip verilmediğine dair bir açıklama yapılmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 30, 2024
Ankara'da 1 Mayıs Çarşamba Günü beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara dikkat?? pic.twitter.com/KZPCtUfbu9