Üye Girişi
Haberler

Ankara'da yarın okullar tatil mi 2 Mayıs Perşembe?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün gün boyu etkili olan sağanak yağışların yarın da etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Sel ve su baskınlarına karşı önlem alın çağrıları yapılırken öğrenciler de yarın, 2 Mayıs perşembe günü okul var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi?

Yarın Ankara'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası Ankara'da sağanak yağış etkili oldu. Ankara'da yarın okullar tatil mi 2 Mayıs Perşembe?

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Doğu Akdeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.05.2024 Perşembe günü Adana'nın Doğusu, Kahramanmaraş'ın Güneyi ile Osmaniye çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

02.05.2024 08.00-02.05.2024 23.30

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.05.2024 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

02.05.2024 08.00-02.05.2024 23.30

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Orta ve Doğu Karadeniz'de Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (01.05.2024) akşam saatlerinden yarın (02.05.2024) öğle saatlerine kadar Orta Karadeniz'de ve 02.05.2024 Perşembe günü Doğu Karadeniz'in İç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı

01.05.2024 21.00-02.05.2024 23.30

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Batı Karadeniz'de Çarşamba Günü Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

01.05.2024 Çarşamba günü Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren, Karabük, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

01.05.2024 06.00-01.05.2024 23.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Bugünresmi kurumlardan Ankara'da eğitime ara verilip verilmediğine dair bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ankara Tatil Hava Durumu Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

PSG Şampiyonlar Ligi kazandı mı? PSG Şampiyonlar Ligi kupası var mı? PSG - B.Dortmund kaç kaç, maç bitti mi? PSG – B.Dortmund ÖZET – GOLLER izleme linki var mı? Süheyl Batum kimdir? Süheyl Batum zengin mi, serveti ne kadar? FED faiz kararı ne oldu? FED faiz indirdi mi, artırdı mı 1 Mayıs 2024? Ankara'da yarın okullar tatil mi 2 Mayıs Perşembe? Fenerbahçe Beko Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta? EUROLİG Fenerbahçe Beko Monaco Basket maçı CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Giresun Belediye Başkanı hangi partiden? Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse kimdir? Al Nassr Al Khaleej maçı ne zaman,sat kaçta? Al Nassr Al Khaleej CANLI izleme linki var mı, Ronaldo oynuyor mu? PSG - B.Dortmund CANLI izleme linki var mı? PSG - B.Dortmund ŞİFRESİZ yayın var mı? PSG - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? PSG - B.Dortmund maçı şifresiz mi? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 1 Mayıs EXXEN spor canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mayıs Pazar günün maçları nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ TV8.5 CANLI 4K İZLE! 2024 TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV 8.5 (TV 8 Buçuk) Güncel HD frekans değerleri nedir? TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki! LA Clippers Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 1 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title