Üye Girişi
Haberler

Ünlü Müzisyen Nejat Buhara Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşambayı sel aldı, Sarmaşık bülbülleri, Yaylanın çimenine gibi eserlerin sahibi olan ünlü besteci ve müzisyen Nejat Buhara yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Durumu kritik olan 96 yaşındaki Buhara aynı zamanda TRT'nin kurucularındandı.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü müzisyen ve besteci Nejat Buhara'dan kötü haber.

"Çarşambayı sel aldı", "Sarmaşık bülbülleri", "Yaylanın çimenine" gibi eserlerin sahibi olan ünlü besteci ve müzisyen Nejat Buhara yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan ünlü müzisyenin durumunun kritik olduğu öğrenildi. 96 yaşındaki Buhara aynı zamanda TRT'nin kurucularındandı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık geçtiğimiz yıllarda Nejat Buhara'yı evinde ziyaret etmişti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Trt Ünlüler Müzik Medya Magazin Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title