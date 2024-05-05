Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak yağış sel felaketine yol açtı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün etkili olan sağanak, kentte hasara yol açtı. Sel sırasında bir gelin arabası suların ortasında kalırken, su seviyesinin yükselmesiyle sürücü aracıyla ilerleyip kurtulmaya çalıştı.

Cizre'de dün etkili olan yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Selin etkilediği Cudi Mahallesi'nde su basan sokaklarda bir gelin arabası sel sularının ortasında kaldı. Sel suyunun yükselmesi ile kurtulmaya çalışırken sürücünün elindeki silecekle camı temizlemesi ise kameraya yansıdı. - ŞIRNAK