Türkiye'nin orta kesimlerinde yağışlı hava etkisini sürdürürken Meteoroloji, ülkenin doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. 34 il için sarı uyarı verilirken vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. TRABZON İÇİN SAĞANAK UYARISI! Adana'da hava nasıl olacak? Meteoroloji uyarı verdi mi?

TRABZON'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Haritada sarı uyarı verilen iller Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye olarak duyuruldu.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına gelmektedir.