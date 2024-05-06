ABD'nin Texas eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 1 çocuk hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sel felaketine yol açtı. Johnson County Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 4 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu aracın sel sularına kapılması sonucu boğularak hayatını kaybettiği belirtildi. Araçtan kurtarılan 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Ulusal Meteoroloji Servisi'ne göre Teksas'ın merkezinden kuzeydeki Dallas-Fort Worth'a kadar uzanan bölgede dün gece 6-8 saat içinde 9 inç yağmur yağdı. Houston'ın kuzeybatısındaki yıldırım düşen bir ağacın evin garajının içine devrilmesi sonucu yangın çıktı. Garajda çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekibi sevk edildi. Houston'daki George Bush Kıtalararası Havaalanı ve Hobby Havaalanı'nda yüzlerce uçuş ertelendi veya iptal edildi.

Yağışlar nedeniyle Trinity ve San Jacinto Nehri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda nehirde su seviyesi yükseldi. Geçtiğimiz haftadan bu yana binlerce kişinin tahliye edildiği eyalette, en az bin kişi sular altında kalan evlerden ve yollardan kurtarıldı. - TEXAS