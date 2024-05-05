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Hatay'da Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay'da bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu. MGM verilerine göre Hatay'da bu geceden başlayarak yarın saat 15.00'e kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay'da bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu.

MGM verlerine göre Hatay'da bu geceden başlayarak yarın saat 15.00'e kadar sürecek yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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