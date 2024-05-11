Karabük'te temel UMKE eğitimi gerçekleştirildi
Karabük'te yapılan temel UMKE eğitimi, deprem, sel, maden kazası ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlarla sona erdi. Karabük UMKE ailesine 24 yeni gönüllü katıldı.
Karabük'te temel UMKE eğitimi gerçekleştirildi.
Safranbolu Beştepeler mevkisinde 6-10 Mayıs'ta yapılan eğitim, deprem, sel, maden kazası ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlarla sona erdi.
120 UMKE gönüllüsü olan Karabük UMKE ailesine 24 yeni UMKE gönüllüsü daha katıldı.
Katılımcı belgeleri, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkanı Bekir Poçan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Turhan Sarıcı, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Züleyha Alaçamlı Arslan ve UMKE Birim sorumlusu Sadık Başkaya tarafından verildi.