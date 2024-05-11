Üye Girişi
Haberler

Karabük'te temel UMKE eğitimi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te yapılan temel UMKE eğitimi, deprem, sel, maden kazası ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlarla sona erdi. Karabük UMKE ailesine 24 yeni gönüllü katıldı.

Karabük'te temel UMKE eğitimi gerçekleştirildi.

Safranbolu Beştepeler mevkisinde 6-10 Mayıs'ta yapılan eğitim, deprem, sel, maden kazası ve kayıp kişi senaryolarını içeren tatbikatlarla sona erdi.

120 UMKE gönüllüsü olan Karabük UMKE ailesine 24 yeni UMKE gönüllüsü daha katıldı.

Katılımcı belgeleri, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkanı Bekir Poçan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Turhan Sarıcı, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Züleyha Alaçamlı Arslan ve UMKE Birim sorumlusu Sadık Başkaya tarafından verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük Deprem Acil Durum Sağlık Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü

Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title