Büyükkılıç, İncesu'da muhtarlarla görüştü
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Büyükkılıç, İncesu'da muhtarlarla görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte İncesu muhtarlarına yönelik düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Büyükkılıç, İncesu'da muhtarlarla görüştü
21.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:33

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte İncesu muhtarlarına yönelik düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, mahallelerin sesi ve temsilcisi olduğunu söylediği muhtarların taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda İncesu'da muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nihat Pullu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün hazır bulundu.

Muhtarlarla işbirliği ve uyum içerisinde çalışarak çok güzel hizmetlerde bulunduklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızın kapı kapı dolaşmak yerine burada taleplerini dinledik. Güzel ve seviyeli bir toplantı oldu. Sizlere layık olma yolunda isteklerinizi yerine getireceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Biz sizleri seviyoruz. Sizlere minnettarız. İncesu, Kapadokya'nın giriş kapısı olması, Erciyes'imizin eteğinde olması, Kayseri'mize 30 kilometre mesafede merkez ilçe statüsünde olması, bunların hepsi ilçenin kazanımları. Bu kazanımları korumalıyız ve geliştirmeliyiz. Bu önemli ve değerli çalışmamız için değerli Valimize teşekkür ediyorum."

Büyükkılıç, muhtarlarla görüşmesinin ardından, Vali Şehmus Günaydın ile İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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