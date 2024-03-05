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İncesu 1925 Spor Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşadı

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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 2. sırada yer alan İncesu 1925 Spor, Play-Off karşılaşmalarında iki maçta da yenilerek Süper Amatör Küme'ye yükselme şansını kaybetti.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 27 puanla 2. sırada olan ve Süper Amatör Küme'ye yükselmek için Play-Off oynama hakkı kazanan İncesu 1925 Spor, iki karşılaşmadan da yenilgi ile ayrıldı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda normal sezonu 27 puanla kapatarak Play-Off'a kalan İncesu 1925 Spor umduğunu bulamadı. Play-Off karşılaşmalarında ilk maçında büyük mücadele örneği sergileyen İncesu 1925 Spor, rakibi E.M. Döğerspor'a 3-2 yenilerek sahadan boynu bükük ayrıldı. Play-Off ikinci maçında Güneşspor'a 3-1 mağlup olan İncesu 1925 Spor Süper Amatör Küme hayalini başka sezona bıraktı.

İncesu 1925 Spor Play-Off son haftasını BAY olarak geçirecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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