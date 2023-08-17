Kayseri Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerine Ek Bütçe Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 18 maddelik gündem karara bağlanırken, Develi, İncesu ve Yahyalı ilçe belediyelerine toplam 240 milyon TL'lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, 18 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı.

İncesu, Develi ve Yahyalı'ya ek bütçe

Meclis üyeleri, İncesu Belediyesi'ne 90 milyon TL, Develi Belediyesi'ne 80 milyon TL ve Yahyalı Belediyesi'ne 70 milyon TL ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler, meclis üyelerince kabul edildi. Bu çerçevede, İncesu, Develi ve Yahyalı ilçe belediyelerine toplam 240 milyon TL'lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu. Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkanvekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ