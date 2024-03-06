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76 yaşındaki İsmi Bulduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını öptü

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmi Bulduk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın flamadaki fotoğrafını öpmesini güvenlik kamerası kaydetti. Bulduk, Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, 'O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana.' dedi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmi Bulduk'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın flamadaki fotoğrafını öpmesini güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntüde İsmi Bulduk, İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek'in seçim ofisi önünde bulunan parti flamasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını önce sevdi, daha sonra öptü.

Bulduk, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm. O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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