Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off İlk Maçında E.M. Döğerspor İncesu 1925 Spor'u Yendi
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off ilk maçında E.M. Döğerspor rakibi İncesu 1925 Spor'u 3-2 yenerek büyük avantaj sağladı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off ilk maçında E.M. Döğerspor rakibi İncesu 1925 Spor'u 3-2 yenerek büyük avantaj sağladı.
Stat: Argıncık Stadı 1 No.lu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Nusret Yıldırım, İbrahim Çolak
E.M. Döğerspor: İrfan Tiftik, Ramazan Başer, Eren Alkan, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Emre Zeren, (Deniz Karatut dk. 69), Batuhan Gümüş, (Samet Can Öztürk dk. 90+2), Doğukan Balıkçı, (Seyfi Atıcı dk. 90+2), Reşit Furkan Temur, (Furkan Karakaya dk. 63), Gökhan Yeşilbaş
İncesu 1925 Spor: Ramazan İsmail Karadeniz, Uğur Arslan, Muhammed Zeki Kılıç, (Mustafa Erciyas dk. 74), Cuma Yazan, Erdal Ayboğan, Turgut Teski, Muhammed Uğur, Boubacar Konate, Vedat Erminin, Muhammed Arslan, (Kürşat Çiçek dk. 81), Mahmut Akif Çoban, (Muhamadı Sadıku dk. 77)
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk. 33), Emin Sezer (dk. 40), Batuhan Gümüş (dk. 70) (Emin Mekatronik Döğerspor), Boubacar Konate (dk. 59), Uğur Arslan (dk. 63 P) (İncesu 1925 Spor) - KAYSERİ