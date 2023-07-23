Kayseri İncesu'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpmasıyla aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
K.B'nin kullandığı 50 ACE 304 plakalı hafif ticari araç, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada araçtaki anne E.B. olay yerinde öldü, bu kişinin eşi olan sürücü ile oğlu K.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba ile oğlu, gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel