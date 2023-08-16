Dünya Üniversiteler Oyunlarında Atletizm Yarı Maraton Şampiyonu Öğretmen Sezgin Ataç, İl Milli Eğitim Müdürü'nü Ziyaret Etti

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversiteler Oyunlarında Atletizm Yarı Maratonda Dünya Şampiyonu olan Öğretmen Sezgin Ataç, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'yi makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü, Bahameddin Karaköse Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversiteler Oyunlarında Atletizm Yarı Maratonda 1.04.36'lük derecesiyle Dünya Şampiyonu olan Develi İncesu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sezgin Ataç'ı makamında kabul etti. Ataç'ı tebrik eden Karaköse, hatıra fotoğrafı çekindi.