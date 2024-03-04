Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off 2. maçında Güneşspor İncesu 1925 Spor'u mağlup etti
Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off 2. maçında Güneşspor, rakibi İncesu 1925 Spor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Güneşspor'dan Mehmet Durdu, Osman Rızvan ve Emre Toprak gol atarken, İncesu 1925 Spor'dan Cuma Yacan gol kaydetti.
Kayseri 1. Amatör Küme Play-Off 2. maçında Güneşspor, rakibi İncesu 1925 Spor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, İbrahim Bayram, Yasin Emre Ceylan
Güneşspor: Kemal Çelik, Kemal Kargın, Eren Erdal Tarcan, Onur Kaan Ünal, İsmail Orhan, Osman Rızvan, Mehmet Durdu (Emre Toprak dk. 88), Bahattin Can Andaç, Nihat Gezici (A. Samet Ülger dk. 88), Semih Can Gül, Ömer Bozkuş (Samet Dağlı dk. 46)
İncesu 1925 Spor: Ramazan İsmail Karadeniz, Uğur Arslan, Celal Ayboğan, Mustafa Erciyas, Cuma Yacan, Mustafa Can Bayrak, Muhammet Uğur, Baubacar Konate, Vedat Erminin, Muhammet Arslan (Muhamed Sadıku Ramadhan dk. 76), Mahmut Akif Çoban
Goller: Mehmet Durdu (dk. 70), Osman Rızvan (dk. 84), Emre Toprak (dk. 90+2) (Güneşspor), Cuma Yacan (dk. 79) ( İncesu 1925 Spor) - KAYSERİ