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Amaratspor İncesu Gençlikspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu lideri Amaratspor, İncesu Gençlikspor'u 4-2 yenerek liderliğini korudu.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu lideri Amaratspor; ilk yarısını 2-1 geride kapattığı karşılaşmada rakibi İncesu Gençlikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Esat Sabuncu, Hamza Yıldız, Ali Yıldız

Amaratspor: Recep Solak, Ünal Narinç, Mesut Yalınız, Yusuf Kaya, Seyhan Gül, İsmail Aydoğdu (Hacı Duran Yılmaz dk.85), Mehmet Ferhat Dost, Yasin Dumlu, Fatih Demircan, Mehmet Fatih Selvi (Burhan Fikir dk.88),Taha Yasin Koç (Emre Ağırbaş dk.76)

İncesu Gençlikspor: Mahir Yaşar, Uğur Arslan, Muhammed Zeki Kılıç, Cuma Yaren, Erdal Ayboğan, Kürşat Çiçek, Mustafa Can Bayrak, Muhammet Arslan, Muhammed Uçar, Abubakar Konate, Turgut Teski

Goller: Taha Yasin Koç (dk.9), Mehmet Ferhat Dost (dk.68), Yasin Dumlu (dk.70), Emre Ağırbaş (dk.87) (Amaratspor), Muhammed Uğur (dk.29 ve 33) (İncesu Gençlikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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