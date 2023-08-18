Bakan Özhaseki: Bağımlılık İnsanın En Büyük Depremidir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'nin İncesu ilçesinde katıldığı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'nde, "İnsanın yaşayabileceği en büyük deprem, şahsında bağımlılıktır. Çünkü o maddeyi aldıktan bir müddet sonra akıl, fikir gidiyor. Herhangi bir şekilde otokontrol sistemi kalmıyor. Çocuk kendinden geçiyor. Annesine, babasına saldıracak hale geliyor. Çevresine zarar vermeye başlıyor. Herhalde bağımlılıktan büyük deprem olamaz. Bu yavruları kurtarmak gerekiyor" dedi.

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri, belediye başkanları, diğer kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaş katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, "Uyuşturucu konusunda, sayın valimiz geldiği günden beri bu konuya iyice taktı. Bu konuyu gündemde tuttu. Her karşılaştığımızda bana sayıları verdi. Doğrusu o ürkütücü rakamları duydukça benim de içim döndü. Tanıdığımız arkadaşlarımızdan bahsetti. Komşumuz, yakınımız, akrabamız, yanımızdaki insanların yavrularının düştüğü bu vahameti anlattı. İşler daha da acı bir hale geldi. Biraz önce 2-3 tane yavruyu izlediniz. Hiç kimse kendisini emin görmesin ve büyük konuşmasın. Herhangi birimizin yavrusu da o hale düşebilir. O yüzden bir taraftan Yeşilay'ın işte bu faaliyetleri, bir taraftan da düşen yavrularımızı kurtarmak için bir gayret gerekiyor" diye konuştu.

'BU YAVRULARI KURTARMAK GEREKİYOR'

Hayırseverlerle çeşitli toplantılar yaptıklarını aktaran Bakan Özhaseki, "Birçok hayırseverimizle toplantı yaptık. İstanbul'dan gelen hayırseverlerimiz de var. Allah razı olsun. Onlar zaten her zaman yanımızdalar. KANKA Hastanesi'ni de yaptırdılar. Şimdi deprem bölgesindeki evlere yardım ediyorlar. Bugün üniversiteye gideceğiz. Orada tıp fakültesinin dersliklerinin laboratuvarlarını da yaptıracaklar. Allah kendilerinden razı olsun. Biraz önce, Yeşilay başkanımız konuşmasında güzel bir benzetme yaptı. Benim aklıma hiç gelmemişti. 'İnsanoğlunda en büyük deprem herhalde bu bağımlılıktır' dedi. Doğru. İnsanın yaşayabileceği en büyük deprem şahsında bağımlılıktır. Çünkü o maddeyi aldıktan bir müddet sonra akıl, fikir gidiyor. Herhangi bir şekilde otokontrol sistemi kalmıyor. Çocuk kendinden geçiyor. Annesine babasına saldıracak hale geliyor. Çevresine zarar vermeye başlıyor. Herhalde bağımlılıktan büyük deprem olamaz. Bu yavruları kurtarmak gerekiyor. "

'TÜRKİYE'DE 14 BUÇUK MİLYON YETİŞKİN TÜTÜN KULLANIYOR'

Hayatın bir mücadele olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Bu mücadele imtihanlarla dolu. Başında imtihanı olmayan bir Allah'ın kulu herhalde yoktur. Günümüzde de imtihanlardan bir tanesi de bu müptelalar. Uyuşturucu, alkol ve kumar bir beladır. Bazen teknoloji de bir bela olmaya devam ediyor. Oraya da çok takılıyor insanlar. Aynı zamanda tütün de bir bela olarak karşımızda duruyor. Aslında elimde birtakım raporlar var. Arkadaşlar hazırlamışlar. Bunları görünce ben de korktum doğrusu. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırlamış olduğu bu raporlarda dünya genelinde alkol sebebiyle yılda yaklaşık 3 milyon insanın öldüğü yazıyor. 20-30 yaş arasındaki ölümlerin de yüzde 14'ünün alkolden kaynaklandığını söylüyor. Tütün bağımlılığıyla ilgili burada sıkıntılı bir sayı var. Dünyada, 7 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de, 14 buçuk milyon yetişkin tütün kullanıyor diye bir rapor var. Az bir sayı değil arkadaşlar. Dünyada günde 19 bin kişinin tütünden öldüğünü yazıyor."