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İncesu'da telef olan koyunlara hayırseverlerden destek

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde koyunları telef olan besici kardeşlere, iş insanlarının desteğiyle satın alınan 20 küçükbaş hayvan teslim edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde koyunları telef olan besici kardeşlere, iş insanlarının desteğiyle satın alınan 20 küçükbaş hayvan teslim edildi.

Kızılören Mahallesi'nde besicilik yapan İlyas Kaplan ile kardeşi Mehmet Kaplan, kimyasal madde kalıntısı bulunan tenekelerle küçükbaş hayvanlarının içmesi için yalağa su taşıdı.

Sudan içen 26 koyun, bir süre sonra ahırda telef oldu.

Olayın ardından İncesu Ziraat Odası'nca başlatılan kampanyada iş insanlarından toplanan parayla 20 küçükbaş hayvan satın alınarak, besicilere teslim edildi.

Oda Başkanı Yaşar Karaçavuş, AA muhabirine, besici kardeşlere destek olduklarını belirterek, "İş insanlarımızın desteğiyle 20 küçükbaş hayvan satın alıp, besicilerimize teslim ettik. Hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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