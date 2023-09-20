İncesu'da 6 Bin Öğrenci Okul Çevrelerini Temizledi

İncesu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, 6 bin öğrenci eş zamanlı olarak okul çevrelerini temizledi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının açılmasıyla beraber İncesu Kaymakamlığı tarafından örnek bir etkinliğe imza atıldı. İlçede bulunan 39 okulda eğitimlerini sürdüren öğrenciler, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer ve İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu ile birlikte eş zamanlı olarak okullarının çevresini temizledi. "Daha temiz bir İncesu, daha temiz bir dünya" sloganı ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler poşet poşet çöp topladı.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, etkinlik ile vatandaşlara çevre konusunda bir mesaj vermek istediklerini söyleyerek, "Dünya Çevre Günü çerçevesinde İncesu Kaymakamlığı olarak, 39 okulumuz ve 6 bin öğrencimiz ile çevre duyarlılığını artırmak adına bir çevre faaliyeti gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve mesai arkadaşlarımız ile birlikte okulların etrafındaki atıkları, çöpleri topladık. 'Daha temiz bir İncesu ve Daha Temiz Bir Dünya' sloganıyla hareket ettiğimiz bu çevre faaliyetinde hedefimiz, vatandaşlarımıza çevre duyarlılığı konusunda bir mesaj vermek. Hepimiz bu dünyanın bir emanetçisiyiz. Bu çevreler bize emanet. Çevreyi temiz tutmak hepimizin bir görevi, bir vazifesi. Ben tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Kimsenin çevreyi kirletmeye hakkı yok. Yaşadığımız dünya da ve çevrede herkesin hakkı var. Dolayısıyla böyle bir mesaj vermek istedik. 'Daha yaşanabilir, daha temiz bir İncesu daha temiz bir dünya' diyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ