Anatolia MTB Stage Race Kayseri etabı başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve UCI tarafından sınıflandırılan Anatolia MTB Stage Race yarışlarının Kayseri etabı başladı. İncesu ilçesinde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular kıyasıya pedal çevirdi. Yarış sonuçlarına göre Cemil Bozkurt genel klasmanda birinci olurken, Alina Sarkulova elit kadınlarda birinciliği elde etti. Yarışlar yarın Nevşehir etabıyla devam edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından sınıflandırılan "Anatolia MTB Stage Race" Kayseri etabıyla başladı.

Toplamda dört gün sürecek yarışların ilk etabı olan Kayseri etabı, İncesu ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye, İran ve Kazakistan'dan yarışmaya katılan ve süreye karşı yarışan 34 sporcu, ilçenin tarihi sokaklarında kıyasıya pedal çevirdi.

Yarışlar sonucunda genel klasmanda Cemil Bozkurt birinci, Fatih Savlık ikinci, Nasuh Yılmazdağ ise üçüncü oldu.

Elit kadınlarda ise birinciliği Alina Sarkulova, ikinciliği Azize Bekar, üçüncülüğü de Tatyana Genelava elde etti.

Furkan Akçam'ın birinci olduğu elit erkekler kategorisinde ise Ahmet Can Akpınar ikinci, Denis Sergiyenko da üçüncü oldu.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyon, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yarışlar sonunda düzenlenen törene katılarak sporculara ödüllerini taktim etti.

Yarışlar yarın düzenlenecek Nevşehir etabıyla devam edecek.