Geçen yıl vefat eden Mehmet Metin Özen anısına İncesu Spor Salonu'nda Taekwondo İl Şampiyonası düzenlenecek.

Geçen yıl vefat eden ve önceki dönemlerde Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü yapan Mehmet Metin Özen anısına Taekwondo Turnuvası düzenlenecek.

İncesu Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Taekwondo İl Temsilciliği tarafından merhum Mehmet Metin Özen anısına İncesu Spor Salonu'nda Taekwondo İl Şampiyonası düzenlenecek. Minikler Dostluk Taekwondo İlŞampiyonası 25-26 Kasım tarihleri arısında İncesu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

MehmetMetin Özen, Iğdır ve Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlerinin ardından Ankara Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde geçirdiği kalp krizi sonucu geçen yıl vefat etmişti. - KAYSERİ