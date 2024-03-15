Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar'da iftar buluşması düzenledi

Güncelleme:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajları verirken, şehitleri rahmetle anarak toprakları koruma sözü verdi. Programa, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ve ilçe sakinleri de katıldı. Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesinde de seçim çalışmalarına devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iftar buluşmalarına Yeşilhisar ilçesi ile devam etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde iftar programına katıldı.

Yeşilhisar KAYMEK Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükkılıç, birliğin ve beraberliğin bereketini yaşadıklarını ifade etti.

Trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru İlker Duran ve 15 Temmuz'da şehidi düşen komiser yardımcısı Kübra Doğanay ile tüm şehitleri rahmetle anan Büyükkılıç, "Şehitlerimiz bu topraklar için kanını akıtırken, biz de onların bize emanet ettiği bu toprakları korumakla mükellefiz." ifadesini kullandı.

Mhp Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Büyükkılıç'ın siyasi tecrübesine değinerek, 25 yıldır kente hizmet ettiğini kaydetti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise ilçede yapılan hizmetler ve yatırımları anlattı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çeçen, MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve ilçe sakinleri katıldı.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, seçim çalışmaları kapsamında İncesu ilçesinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Yeşilhisar AK Parti Kayseri İncesu MHP Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli? Serhat Bedir Gidiş kimdir? Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş kaç yaşında, nereli? Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli? Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli? Oğuz Uslu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu kaç yaşında, nereli? Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli? Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli? İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli?
title