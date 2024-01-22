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MHP İncesu İlçe Başkanlığına yeni atama yapıldı

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MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, MHP İncesu İlçe Başkanlığı görevine Seçkin Demirışık'ın getirildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen; MHP İncesu İlçe Başkanlığı görevine Seçkin Demirışık'ın getirildiğini açıkladı.

MHP'den yapılan açıklamada; "Sağlık sorunlarından dolayı müsaadesini isteyen Milliyetçi Hareket Partisi İncesu İlçe Başkanımız Mehmet Örs'ün yerine, MHP Kayseri İl Başkanımız Seyit Demirezen'in takdirleri ile İlçe Başkanlığı görevine Seçkin Kızılışık getirilmiştir. Mehmet Örs Başkanımıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, Seçkin Kızılışık Başkanımıza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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