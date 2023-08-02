Kayseri'deki Hürmetçi Sazlığı Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil Edildi

Cumhurbaşkanı kararıyla Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçelerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. Hürmetçi Sazlığı, uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak tanımlanmaktadır.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Hürmetçi Sazlığı Doğal Sit Alanı, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçe sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı 'Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü' kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararında, "Kayseri ili, İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda ekli, kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.