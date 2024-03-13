Saadet Partisi İncesu adayı Kerim Çürüttü kimdir? 2024 Saadet Partisi Kayseri İncesu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi İncesu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Kayseri İncesu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi İncesu Belediye Başkan Adayı Kerim Çürüttü kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

KERİM ÇÜRÜTTÜ KİMDİR?

Kerim Çürüttü, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden İncesu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ İNCESU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin İncesu adayı belli oldu. Saadet Partisi İncesu Belediye Başkan Adayı Kerim Çürüttü oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.