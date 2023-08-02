Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde yer alması nedeniyle kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Hürmetçi Sazlığı, uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak tanımlanmaktadır ve bölgede mandaların sağım yolculuğu ile adeta Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüler izlenebilmektedir.

Hürmetçi Sazlığı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan Hürmetçi kesin korunacak hassas alan edildi

KAYSERİ Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Kayseri'de deniz seviyesinden yaklaşık bin 73 metre yükseklikte yer alan ve Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından geçen göç rotası üzerinde bulunan ve mandaların sağım yolculuğu ile adeta Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan Hürmetçi Sazlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Hürmetçi hakkında

Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı, Kayseri'nin 13 kilometre güneybatısında Hürmetçi ile Karpuzsekisi Mahalleleri arasında bulunuyor. Erciyes Dağı eteğinde yaban hayatı açısından da önemli bir yer tutan Sultan Sazlığı'nda mandaların merada otladıktan sonra sağım için sahiplerinin yanına giderken sudan geçme anları ise izleyenleri hayran bırakıyor. Bölge Afrika'da çekilen belgeselleri aratmayan görüntüleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafçıların yoğun ilgisini görüyor.