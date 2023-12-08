Kayseri İncesu'da demir atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin İncesu ilçesinde hurdacılar sitesinde bulunan bir demir atölyesinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde demir atölyesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Örenşehir Mahallesi'nde hurdacılar sitesindeki atölyenin bahçesinde atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.