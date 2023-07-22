Kayseri-Adana karayolunda Mini Terminal ve Yufka Evi incelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Adana karayolunda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı son aşamaya gelen Mini Terminal ve Yufka Evi ile yol kenarı İncesu yöresel ürünlerinin satılacağı tesiste incelemelerde bulundu.

Tüm ilçe belediyelerine ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden yatırım ve hizmetlerine devam eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede İncesu'da yatırımları ve hizmetleri incelediği teknik gezi düzenledi. Başkan Büyükkılıç'a inceleme sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman da eşlik etti. Yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu'ya yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Bu meyanda İncesu'muzun hemen girişine yakın Adana yolu güzergahında mini terminali, içerisinde dükkanlarımızı, aynı zamanda yöresel ürünlerin hem üretileceği hem de pazarlanacağı boyutuyla butik bir iş merkezimiz tamamlanma aşamasına gelmiş durumda" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, bu projenin İncesu ilçesine ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ