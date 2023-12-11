Emekli Öğretmen, Kooperatif Başkanı Olarak Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 33 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Tayyibe Genel, başkanlığını yaptığı kooperatifte dış giyim ürünleri üreterek ekonomiye katkı sağlıyor.

İncesu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Tayyibe Genel, 33 yıllık öğretmenlik hayatının ardından emekli oldu. İlçede bulunan halk eğitim merkezinde dikiş kursuna giden Genel, burada dikiş yapmayı öğrendi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasının ardından ilçede açılan kadın kooperatifinde başkanlık yapmaya başlayan Tayyibe Genel, burada kooperatif üyesi kadınlar ile birlikte dış giyim ürünleri üreterek, ekonomiye katkı sunuyor.

Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel, "Ben daha önce öğretmendim ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra dikiş kurslarına katıldım. Daha sonra valimizin katkılarıyla açılan ve kooperatife katıldım. Burada üretime devam ediyoruz. Kursiyer olarak başladım ama şimdi üretici olarak aktif halde çalışıyorum. Daha öncesinde her şeyi yapıyorduk ama bunun başarıya götürmediğini anladık. Ürün yelpazemizi mümkün olduğu kadar daralttık. Şuanda dış giyim üzerine çalışıyoruz. Özellikle yağmurluk dikimi yapıyoruz. Eşofman takımı, ilçemizde bulunan bazı okullara okul forması şeklinde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Kooperatiflerin kadınlara çok şey kattığını kaydeden Genel, "Kooperatifler kadınlara çok şey kattı. Bizim gücümüzü valimiz çok güzel tespit etti ve kadının gücüne sonuna kadar inandı. Bizi destekledi ve kadının ekonomik hayatta var oluşuna destek verdi. Sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Kendi enerjisiyle bize ilham oldu. Kooperatif işi çok kolay bir iş değil. Öncelikle çalışma disiplini ve sabır olması gerekiyor. Kadınlarında kendilerine inanmaları gerekiyor. Birde arkalarında bizim valimiz gibi bir vali varsa başarı kendiliğinden gelecektir. Bizden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Aydın Göçer'e de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ