Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda İncesu Gençlikspor'a mağlup oldu
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda İncesu Gençlikspor ile Amaratspor arasında oynanan maçı Amaratspor 3-0 kazandı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda ligin ilk haftasında İncesu Gençlikspor ile Amaratspor karşı karşıya geldi. İncesu İlçe Stadı'na oynanan müsabakayı konuk ekip Amaratspor 3-0'lık sonuçla kazandı.
Stat: İncesu İlçe Stadı
Hakemler: Hacı Güverti, Muhammed Emin Çolak, Abdulsamet Soytürk
İncesu Gençlikspor: İsmail Karadeniz, Muhammet Zeki Kılıç, Yunus Aralık, (Yunus Bakar dk.86), Cuma Yacan, (Kürşat Çiçek dk.86), Erdal Aydoğan, Uğur Arslan, Turgut Teski, Mustafa Gözütok, (Muhammet Uğur dk.44), Sedat Kaymaz, Muhammet Arslan, Ömer Gürkan
Amaratspor: Recep Solak, Tuğrul Kelek, (Yunus Karani Mıhçı dk.65),Yasin Dumlu, Bayram Dinçer, Seyhan Gül, Fatih Demircan, (Mahmut Sami Doğan dk.82), İsmail Aydoğdu, (Emrah Enes dk.82) Ramazan Hasırcı, (Furkan Aydın dk.46) Hakan Daşdemir, Hacı Duran Yılmaz, (Nihat Gezici dk.75),Ünal Narinç
Goller: İsmail Aydoğdu dk.14 (penaltı) ve 65, Fatih Demircan dk.55 (Amaratspor) - KAYSERİ