Kayseri'de Atatürk fotoğrafını yakan 3 kişi yakalandı

Atatürk'ün fotoğrafını yakanlar yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir parkta A.K.'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan ekipler; A.K. ile yanında bulunan A.N. ve H.E.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada; "Kayseri'de, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İşlemleri tamamlanan 3 genç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.