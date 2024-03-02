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Kayseri'de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde park halindeki bir tır kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ise yanmaktan kıl payı kurtuldu.

Kayseri'de tırın kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli yanmaktan kıl payı kurtuldu.

İncesu ilçesinde meydana gelen olayda, park halindeki tır gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerin sardığı tırda geniş çapta maddi hasar oluşurken, kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayrıca, tırı kundaklayan şahsın da yanmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

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