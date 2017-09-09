Başakşehir 90+3'te Kadıköy'de Galibiyet Pozu Verdi!

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakkent, Fenerbahçe'yi son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.





Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Medipol Başakkent'le karşılaştı.



Sarı-lacivertliler, 2-0 geriden gelip 2-2 birlikteliği yakaladığı maçta Kerim Frei'ın 90+3'teki füzesiyle yıkıldı.



Sahadan 3-2 yenik ayrılan Fenerbahçe, 4. hafta 1 galibiyet 2 birliktelik 1 yenilgi alarak 5 puanda kaldı.



FENERBAHÇE – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2-3



Maça Fenerbahçe başladı.



GOOOL 2. dakika: Başakkent öne geçti. Sol köşeden ön direğe kullanılan kornerde, Joseph Attamah kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1



5. dakika: Fenerbahçe atağında sağ kanattan Dirar ortasını yaptı, kaleci Volkan için basit bir top oldu.



9. dakika: Fenerbahçe atağında de Souza sol kanata uzun oynadı ancak savunma topu uzaklaştırdı.



14. dakika: Organzie gelişen Fenerbahçe atağında Isla beletmeden ortasını yaptı, Başakkent savunması topu kornere gönderdi.



16. dakika: Başakkent atağında Adebayor sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.



23. dakika: Başakkent'de Epureanu yaptığı faulun sonrasında sarı kart gördü.



25. dakika: Ani gelişen Fenerbahçe atağında Valbuena'nın kale içine ortasında kaleci Volkan topun sahibi oldu



29. dakika: İnanılmaz gol kaçtı. Napoleoni ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya şutunu vurdu ancak top kaleyi bulmadı sonrasında Adebayor kale önünde kayarak vurdu ancak savunma son anda çizgiden topu kornere gönderdi.



GOOOL 33. dakika: Başakkent farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Caiçara'nın harika ortasında Adebayor kafayı vurdu, Önce direğe sonrasında Volkan'a Demirel'e çarpan top ağlarla buluştu.. 0-2



36. dakika: Fenerbahçe atağında İse-posta ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topu kaleci Volkan kurtardı.



39. dakika: Fenerbahçe etkili geldi. Dirar'ın adrese teslim ortasında bomboş pozisyondaki Soldado'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



42. dakika: Başakkent'de zamandan çalan kaleci Volkan Babacan sarı kart gördü.



GOOOL 43. dakika: Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Valbuena ortasını yaptı, kaleci Volkan Babacan kalesini terkedip topu tokatlamak istiyor ama kısa düşen top Nabil Dirar'da kaldı. Kalecinin kalesinde olmadığını gören Nabil Dirar sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-2



İlk yarı sona erdi.



İkinci yarıya Başakkent başladı.



48. dakika: Başakkent etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Visca bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleci Volkan'dan seken topu Neto uzaklaştırdı.



53. dakika: Başakkent atağında Epureanu'nun savunmanın arkasına uzun pasında Elia ofsayta yakalandı.



64. dakika: Fenerbahçe'de Isla çıktı, Janssen girdi.



67. dakika: Ani gelişen Başakkent atağında Visca sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.



70. dakika: Başakkent atağında Caiçara sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı ancak Skrtel topu uzaklaştırdı.



74. dakika: Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından rakiplerinden sıyrılan Valbueane vuruşunu yaptı, top farklı biçimde üstten auta gitti.



GOOOL 79. dakika: Fenerbahçe eşitliği buldu. Sol kanattan Valbuena'nın kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Martin Skrtel kafayla vurdu, topa müdahale etmek isteyen Gael Clichy'nin dizine çarpan top yön değiştirdi ve filelere gitti. 2-2



82. dakika: Fenerbahçe atağında Aatıf ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan topu kaleci kontrol etti.



87. dakika: Başakkent'de Adebayor çıktı, yerine Mevlüt girdi.



89. dakika: Başakkent gole çok yakklaştı. Visca'nın ceza sahası dışından harika vuruşunda kaleci Volkan da aunı hoşlikte topu çelmeyi başardı.



5 dakika uzatma değinildi.



GOOOL 90+3. dakika: Başakkent öne geçti. Ani gelişen atakta Kerim Frei ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-3



Maç sona erdi.