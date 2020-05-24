BANGLADEŞ'TE KORONAVİRÜSE YAKALANAN AİLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
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BANGLADEŞ'TE KORONAVİRÜSE YAKALANAN AİLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Bangladeş'te koronavirüse yakalanmalarına rağmen tedavileri yapılamayan Türk Vatandaşı Tuba Ahsan, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki 1'i kız 1'i erkek ikizleri Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

BANGLADEŞ'TE KORONAVİRÜSE YAKALANAN AİLE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
24.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:04
Bangladeş'te koronavirüse yakalanmalarına rağmen tedavileri yapılamayan Türk Vatandaşı Tuba Ahsan, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki 1'i kız 1'i erkek ikizleri Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. 

Bangladeş'te yaşayan Türk Vatandaşı Tuba Ahsan, Bangladeşli eşi Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki 1'i kız 1'i erkek ikizleri, koronavirüse yakalandı. Ailenin tedavisi Bangladeş'te yapılamayınca Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık tarafından Bangladeş'e ambulans uçak gönderildi. Tuba Ahsan, Mossaddoue Ahsan ile 3 yaşındaki ikizlerini alan ambulans uçak, 18.30 sıralarında Türkiye'ye gelerek Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Burada ambulansa alınan aile, tedavilerinin yapılacağı Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne sevk edildi. 

69 ÜLKDEN 750 VAKA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

2008 yılından buyana hava ambulans hizmeti veren Sağlık Bakanlığı, bu hizmeti, 3 uçak ve 17 ilde konuşlu, 17 helikopterle sürdürüyor. Hava ambulansının başladığı 2008 yılından bugüne kadar, helikopter ambulans ile 33 bine yakın vaka, uçak ambulans ile 14 bini aşkın vaka taşındı. Yine yurt dışından 69 ülkeden 750 vaka ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildi. 

- Maşe

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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