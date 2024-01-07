Bangladeş'te Genel Seçimler Düzenleniyor
Bangladeş'te yüzlerce milletvekilinin parlamentoya seçileceği genel seçimler başladı. Ülkede 42.000'den fazla seçim merkezinde oy verme işlemi devam ediyor.
DAKKA, 7 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'te Pazar günü yüzlerce milletvekilinin parlamentoya seçileceği genel seçimler düzenleniyor. Ülke genelindeki 42.000'den fazla seçim merkezinde yerel saatle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi yerel saatle 16.00'ya kadar devam edecek.
Güney Asya ülkesinde yaklaşık 120 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Oyların sayımı, oylama sonuçlandıktan kısa bir süre sonra yerinde yapılacak.
Oy verme işlemini kolaylaştırmak amacıyla ülke genelinde resmi tatil ilan edilmişti.