Bangladeş'te Dang Vakaları Artıyor

DAKKA, 21 Kasım (Xinhua) -- Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS), Pazar günü 1.291 yeni dang vakası ve hastalık kaynaklı 6 ölüm daha kaydedildiğini bildirirken, bu yılın Ocak ayından itibaren vaka sayısının 301.225'e, ölü sayısının ise 1.549'a ulaştığını açıkladı.

Hastalık kaynaklı ölümlerin 201'i bu ay içinde gerçekleşti.