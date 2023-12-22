TİKA, Bangladeş'teki mülteci kampında barınakları yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki 16 numaralı mülteci kampında bulunan 100 barınağı yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 numaralı mülteci kampında şiddetli yağışlar nedeniyle hasar gören 100 barınağın yeniden inşa edildiği ve güneş enerjisi sistemlerinin kurulduğu bildirildi.

Arakanlı mültecilerin elektrik olmaması nedeniyle karanlıkta yaşamak zorunda kaldıkları belirtilen açıklamada, mültecilerin yenileme ve yeniden inşa aşamasından sonra teslimi yapılan güneş enerjisi sistemi için TİKA'ya teşekkür ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca TİKA ile Bangladeş Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiserliğinin Arakanlı mültecilere ev sahipliği yapan Bhasan Char Adası'nda yaşanan sorunlara çözüm getirmek üzere proje başlattığı belirtildi.

Adadaki su ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmış küme biçimindeki binaların yanı sıra yağmur suyu toplamak için oluşturulan geniş göletlere çocukların düştüğüne işaret edilen açıklamada, proje kapsamında adada bulunan 5 göletin güvenlik çitleriyle çevrildiği bildirildi.