Bangladeş İsrail'e Gazze saldırılarını kınadı

Bangladeş, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Filistinli sivillerin öldürülmesini şiddetle kınayarak İsrail'e, Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal sonlandırma çağrısında bulundu.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 27 Ekim'de ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısının kabul edilmesinden sonra bile İsrail'in uluslararası insan haklarını hiçe saydığı bildirildi.

İsrail'e Gazze'deki saldırıları derhal sonlandırma çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail güçleri tarafından kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivillerin öldürülmesi şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Bölgede kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün tek yol olduğuna inanıyoruz. Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlet kurulması yönündeki meşru taleplerine olan desteğimizi de yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.