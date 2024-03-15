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TDV, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 10 Bin İftar Paketi Dağıtacak

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde yaşayan Arakanlı Müslümanlara Ramazan ayı boyunca 10 bin iftar paketi dağıtımı gerçekleştirecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde yaşayan Arakanlı Müslümanlara Ramazan ayı boyunca 10 bin iftar paketi dağıtımı gerçekleştirecek.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) yaşadığı mülteci kamplarının ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Ramazan ayı vesilesiyle artan ihtiyaçlar ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bölgede karşılanıyor. TDV, Ramazan ayı öncesinde başlattığı gıda kolisi yardımlarına Ramazan ayı içerisinde de iftar ve sahur tabldotları dağıtarak gerçekleştiriyor.

"10 bin iftar paketi dağıtımı gerçekleştireceğiz"

TDV Bangladeş Koordinatörü Oğuzhan Adsız, "Ramazan sevinçlerini o hazırlıklar ve heyecanlar ile yaşayabilsinler diye bu dağıtımlarımızı yapıyoruz. Bu dağıtım çervesinde Arakanlı Müslümanlara ve Bangladeşli Müslümanlarla beraber 3 bin gıda paketi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bunun yanında 10 bin iftar paketi dağıtımı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"25 bin kişinin istifade etmesini ümit ediyoruz"

Arakanlı Müslümanların iftar sevinçlerine ortak olacaklarını belirten Adsız, "Mescitlerimizde, camilerimizde, okullarımızda bu heyecana insanlar ortak olabilecekler. Yapacağımız yardımlardan 25 bin kişinin istifade etmesini ümit ediyoruz" dedi.

"Yardım bağışlarını Rohingyalı mültecilerin istifadesine sunacağız"

Ramazan ayı boyunca Bangladeş'te Kur'an-ı Kerim ve ilahi yarışmaların yanı sıra sosyal etkinliklerinde düzenleneceğini ifade eden Adsız, "Aynı ülkemizde olduğu gibi toplumun refah seviyesiyle beraber bu artışı burada göstermek. Onların da birey olduklarını, mülteci olmadıklarına rağmen zor şartlarda yaşamalarına rağmen, pasaportlarının ve kimliklerinin olmadan yaşamak zorunda kalmalarına rağmen bizler onların yanında bu zorlukların üstesinden gelmeleri için yükünü hafifletmek ve onlara neşe, umut olmak üzere bağışçılarımızın vakfımıza teveccühü ile birlikte bizlere verilen yardımları, bağışları Rohingyalı mültecilerin istifadesine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı öncesi tüm ihtiyaçların tespit edildiğini ve Ramazan içerisinde de yardımların gerçekleştirildiğini söyleyen Adsız, "Ramazan ayı dönemi dışında geriye kalan 11 ay boyunca hiçbir insani yardım kuruluşunun vermediği ve Ramazan'a özel ürünlerin olduğu gıda paketlerimizin dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öte yandan, ailelerin gıda ihtiyaçlarına çeşitli yabancı organizasyonlar tarafından yardım edildiğini fakat yetersiz kaldığını aktaran Adsız, "TDV olarak bugüne kadar kampta dağıtımı yapılmayan ve son 4 yıldır bizlerin dağıttığı özel içerikli paketle Rohingyalı Müslümanların Ramazan sevinçlerine ortak olmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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