Haberler ›› Güncel ›› Bangladeş'te Geleneksel Balık Kurutma Sezonu Başladı

Bangladeş'te Geleneksel Balık Kurutma Sezonu Başladı

4 Aralık 2023 18:11 Son Güncelleme: 18:12 Abone Ol

Bangladeş'in güneydoğusundaki Cox's Bazar bölgesinde halk, balıkları geleneksel yöntemlerle kurutuyor. Ekim ayının ortasıyla Şubat ayının ortası arasındaki dönem en yoğun balık kurutma sezonunu teşkil ediyor. Bölge halkı antik çağlardan bu yana bu dönemde güneş ve rüzgar yardımıyla açık havada balık kurutuyor. Bengal Körfezi kıyısında yer alan Cox's Bazar, Güney Asya ülkesi Bangladeş'te kuru balık işleme için önemli bir merkez konumunda. Bölgenin kıyı kesimlerinde binlerce kişi yaşıyor.