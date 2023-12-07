Bangladeş'te Geleneksel Balık Kurutma Sezonu Başladı

Bangladeş'in güneydoğusunda, Bengal Körfezi kıyısında yer alan Cox's Bazar bölgesindeki balıkçılar geleneksel yöntemlerle balık kurutmaya başladı. Ülkedeki en büyük kurutulmuş balık üretim köyü olan Cox's Bazar'ın Nazirar Tek köyünde binlerce kişi güneş altında balık kurutmak için geçici barınaklar kurdu. Yerel olarak üretilen kurutulmuş balıklar yüksek kalitesi ve düşük fiyatı nedeniyle diğer ülkelerde de popüler.

ÇEKİM TARİHİ: 30 Kasım 2023

1. Balık kurutma işleminin çeşitli görüntüleri

3. Balık kurutma işleminin çeşitli görüntüleri

5. Balık kurutma işleminin çeşitli görüntüleri

Bangladeş'in güneydoğusunda, Bengal Körfezi kıyısında yer alan Cox's Bazar bölgesindeki balıkçılar şu sıralar geleneksel yöntemlerle balık kurutuyor.

Bangladeş'te Ekim ayının ortasıyla Şubat ayının ortası arasındaki dönem en yoğun balık kurutma sezonunu teşkil ediyor.

Ülkedeki en büyük kurutulmuş balık üretim köyü olan Cox's Bazar'ın Nazirar Tek köyünde binlerce kişi güneş altında balık kurutmak için geçici barınaklar kurdu.

Yerel olarak "shutki palli" yani kurutulmuş balık üretilen yer olarak bilinen Cox's Bazar, ülke talebinin yüzde 85'ini karşılıyor.

"Nazirar Tek'teki Qutubdiapara, Cox's Bazar Sadar'ın (alt bölge) bir numaralı yeri. Burada, denizde yaşayan 40.000'den fazla aileyle ülkenin en büyük kuru balık merkezi.

İnsanların severek yemesi için çok iyi kuru balık üretiyoruz. Kuru balığı o kadar iyi üretiyoruz ki, bu kuru balık yurtdışına bile ihraç ediliyor. Bu kuru balık ülke içinde de iyi satılıyor. Birçok turist buraya gelip satın alıyor. Burada birçok dükkan açıldı."

Yerel halkın her zaman en iyi kurutulmuş balığı üretmeye çalıştığını söyleyen tüccar, turistlerin ürünleri satın almak için buraya akın etmesi nedeniyle birçok dükkan açıldığını da sözlerine ekledi.

Bu arada, yerel olarak üretilen kurutulmuş balıklar sadece Bangladeş'te değil, yüksek kalitesi ve düşük fiyatı nedeniyle diğer ülkelerde de popüler.

"Biz burada balıkta kimyasal kullanmıyoruz. Kışın balığın kalitesi daha iyi olduğu için herkes bizim balığımızı seviyor. Bu kurutulmuş balık şehre gidiyor. Chittagong'da (Chattogram) satıyoruz. Buradan satıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Cox's Bazar'dan bildiriyor. (XHTV)