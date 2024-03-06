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Hindistan, Bangladeş ve BAE'ye Soğan İhracatı Yasağını Kaldırdı

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Hindistan Federal Ticaret Bakanlığı, soğan ihracatına yönelik yasağı değiştirerek Bangladeş ve BAE'ye yönelik yasak kararını kaldırdığını açıkladı. Değişiklik, dost ülkelerin talebi üzerine yapıldı. İç piyasanın talebini karşılamak amacıyla getirilen yasak, Mart ayı sonuna kadar sürecekti.

1. Hindistan Kapısı'ndan çeşitli görüntüler

2. Soğan toptancı halinden çeşitli görüntüler

3. İhracat konteynerlerinden çeşitli görüntüler

Hindistan Federal Ticaret Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, soğan ihracatına yönelik yasağı değiştiren hükümetin Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik yasak kararını kaldırdığını doğruladı.

Yetkili, değişikliğin "dost ülkelerin talebi üzerine" yapıldığını ifade etti.

Hindistan federal hükümeti tarafından iç piyasanın talebini karşılamak amacıyla 2023'ün Aralık ayının ilk haftasında soğan ihracatına Mart ayı sonuna kadar sürecek yasak getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan iki ayrı bildiriye göre, Bangladeş'e 50.000 ton, BAE'ye ise 14.400 ton soğan ihraç edilmesine izin verildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ticaret Bakanlığı Hindistan Bangladeş İhracat Tarım Dünya Ekonomi Güncel Haberler

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