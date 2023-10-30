Bangladeş'teki Çin yapımı su altı tüneli faaliyete geçti

CHATTOGRAM, 30 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş ve Güney Asya'da türünün ilk örneği olan Çin yapımı su altı tüneli, Cumartesi günü Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın ilk geçiş ücretini ödeyerek tünelden geçmesiyle faaliyete başladı. Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman Tüneli'nin açılış törenine Hasina'nın yanı sıra Çin Büyükelçisi Yao Wen de katıldı.